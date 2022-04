Krimpense moeder die echtgenoot neerstak vrijgelaten om voor de kinderen te zorgen

video/update Man (30) raakt zwaarge­wond bij steekpar­tij in woning, partner (37) aangehou­den

Een 30-jarige man is woensdagmiddag zwaargewond geraakt bij een steekpartij in een woning aan de Meidoornhof in Krimpen aan den IJssel. De bewoonster (37) van het huis is aangehouden. Buren maakten zich al langer zorgen over de bewoners op het adres.

5 januari