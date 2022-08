Krimpen krijgt opnieuw een asielboot in de haven, dit keer met 150 vluchtelingen aan boord

Ontheemden

Het is niet de eerste keer dat de Sliksloothaven voor dit doel wordt gebruikt. In het voorjaar lag daar al een cruiseschip met zo’n 75 asielzoekers, vooral jongemannen uit Syrië. ,,Dat verblijf is goed verlopen’’, zo luidt de uitleg. ,,De fysieke infrastructuur was - met hulp van particulieren - snel geregeld, problemen met de openbare orde waren er niet en vanuit de samenleving is veel gedaan om deze mensen tijdens hun verblijf te ondersteunen. Inmiddels zijn we zo’n half jaar verder. De problemen met de opvang van asielzoekers zijn in die tijd nog weer groter geworden. Er is een enorm tekort aan opvangplekken. Daar is de opvang en zorg voor Oekraïense ontheemden nog bijgekomen.’’



Krimpen ziet het plaatsen van vluchtelingen op cruiseschepen als een prima manier om een steentje bij te dragen aan de spreiding van vluchtelingen over het land. ,,Zo waren onze eigen ervaringen, zo horen we dat ook elders uit het land.’’ Er is wel als voorwaarde gesteld dat de gemeente zo weinig mogelijk bemoeienis heeft met deze oplossing en dat kosten worden vergoed.