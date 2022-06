Krijgt Rotterdam een kerncentrale? ‘Zou goed zijn voor de stad’

Soufian (17) ziet steeds meer Marokkaan­se rolmodel­len: ‘Badr Hari herpakt zich wat er ook gebeurt’

Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. Volgens Soufian Ahajjam hebben kinderen helemaal geen vooroordeel. Racisme vindt hij dan ook onbegrijpelijk: „Waar en wanneer is dat verkeerd gegaan?”

