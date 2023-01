Krijgt het vuurwerkverbod volgend jaar navolging? 'Het echte probleem is het illegale vuurwerk’

Het vuurwerk van de Erasmus­brug ligt alweer in bunkers: ‘Een deel moeten we weggooien’

Duizenden kilo's vuurwerk stond zaterdag in Rotterdam klaar om afgestoken te worden. Maar het kon, met dank aan de harde wind, nog vóór de jaarwisseling terug de bunkers in. Frits Pen van Dream Fireworks is een teleurgesteld man.

2 januari