Krijgen Fikkie en Simba straks een volwaardig graf? ‘Je brengt je oma toch ook niet naar het milieupark?’

Een fijne gedenkplek waar je je dierbare overledene nog af en toe kunt bezoeken. Waarom hebben we dat in Rotterdam wel voor mensen, maar niet voor dieren? Dat is de vraag die de Partij voor de Dieren in een brief stelt aan burgemeester en wethouders in Rotterdam. In het coalitieakkoord staat immers dat iedere Rotterdammer naar wens begraven moet kunnen worden, zo wordt in de brief aangestipt. Zijn huisdieren dan geen Rotterdammers?