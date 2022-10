Kralingse Bos wordt omgetoverd tot magisch schouwspel: ‘Alle zintuigen worden geprikkeld’

Een groot audiovisueel spektakel in een donker bos. Het duurt niet lang meer of het Kralingse Bos wordt omgetoverd tot een magisch lichtschouwspel voor duizenden bezoekers. Over een week gaat het evenement ‘De Grote Schijn’ van start. Het is de derde keer dat de bijzondere avondwandeling in Rotterdam plaatsvindt.

Wat maakt het evenement zo bijzonder?

,,Ik denk dat het heel bijzonder is dat je een schouwspel hebt van kleur, geur en geluid’’, zegt marketingmanager bij Mojo Concerts Alexandra Garton. ,,Al je zintuigen worden geprikkeld tijdens deze avondwandeling.”

Vergt het een lange voorbereiding?

,,We starten volgende week met de opbouw van het evenement. Het zal ongeveer tien dagen kosten om op te bouwen én tien dagen om af te bouwen. Het is niet zo dat we het bos helemaal afzetten. We zullen allemaal onzichtbare trucjes en technieken in het bos aanleggen, waardoor het bos vanaf 20 oktober - na zonsondergang - opeens tot leven komt.”

Quote Ik vind het heel mooi om te zien dat mensen echt ondergedom­peld raken in het spektakel

Hoe ziet de wandeling eruit?

,,De route in het Kralingse Bos is ongeveer twee kilometer lang. Over het algemeen doen mensen daar een uur over. Toeschouwers kunnen tot elf uur in het bos blijven, daarna gaan de lichten uit. Naderhand is er ook een klein horecapleintje waar mensen marshmallows kunnen toasten en een drankje kunnen halen.”

Waar moeten we op letten dit jaar?

,,Bijzonder dit jaar is de soundtrack gemaakt door Stef Kamil Carlen, de gitarist en zanger van de Belgische rock- en indieband dEUS. Deze zal in combinatie met filmische beelden en projecties worden afgespeeld. Dat maakt best wel indruk in het bos.”

Hoeveel mensen komen er?

,,We verwachten zo’n zestigduizend bezoekers, verdeeld over achttien dagen.”

Hoe omschrijven toeschouwers het gevoel in het bos?

,,Veel mensen vinden het magisch en betoverend. Ik vind het heel mooi om te zien dat mensen echt ondergedompeld raken in het spektakel. Ze herkennen het Kralingse Bos niet meer terug.’’

