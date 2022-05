Kostbaar wandkleed was een hoogtepunt, maar in februari komt Art Rotterdam nóg beter uit de verf

Ze waren dik tevreden - Art Rotterdam kon zijn duizenden bezoekers het voorbije weekeinde tenslotte een wandkleed tonen dat voor 150.000 euro een nieuwe eigenaar had gekregen - maar het kan nóg beter. De volgende editie van de kunstbeurs annex kunstweek in de stad is weer als vanouds in februari.

,,In 2023 zijn we terug op onze vaste plek. Daar zijn we echt heel blij mee”, bekent Fons Hof, directeur van Art Rotterdam. Vorig jaar was de beurs in juni en ditmaal dus in mei. Maar, zegt Hof, in deze tijd is er zoveel buitenlandse concurrentie dat het voor de internationale kunstliefhebbers lastig is om ook Rotterdam aan te doen.

Geld uitgeven

,,De actieve verzamelaars kunnen maar eenmaal hun geld uitgeven. Dus je moet het goede moment hebben.” Aan het begin van het jaar is het nog redelijk rustig en zorgt Art Rotterdam tegelijkertijd een beetje voor de opening van het kunstseizoen, zegt hij. De volgende editie staat daarom weer gepland van 9 tot en met 12 februari 2023.

Quote Voor corona was het soms extreem druk, maar met tijdsloten kunnen we dat in betere banen leiden Fons Hof, Directeur Art Rotterdam

De coronapandemie gooide voor de laatste drie edities roet in het eten. Waar er voorheen zo'n 28.000 bezoekers kwamen, deed de kunstbeurs in de Van Nelle Fabriek het in het afgelopen, lange weekend met zo'n tienduizend minder. ,,Het liefst krijg ik die aantallen terug. Voor corona was het soms extreem druk, maar met tijdsloten kunnen we dat in betere banen leiden.”

Méér bezoekers

Dat het rustiger was, zal de honderd (inter)nationale galeries waarschijnlijk niet zijn opgevallen, denkt Hof. ,,Maar met méér bezoekers zijn er meer verzamelaars en kun je meer mensen voor het eerst kennis laten maken met kunst. Dat is ook belangrijk.”

Hoogtepunt van de net afgelopen kunstbeurs was voor de directeur het wandkleed van 3 bij 6 meter van Otobong NKanga Tied to the other Side. Dat werd voor 150.000 euro verkocht. ,,Zij is ongelofelijk doorgebroken.”

