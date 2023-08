Kort na openingsfeestje aanslag op sneakerwinkel op Vlaardingse Hoogstraat

indebuurt.nl 4 podia, silent disco én natuur: dit gratis buurtfesti­val in Schiebroek wil je niet missen

Optredens in een yurt en een pipowagen, een silent disco in de scharrelhoek en een foodcourt in de natuur: dat is Spot on Sciebrouk. Op zaterdag 26 augustus is het kleinschalige buurtfestival terug op het terrein van Natuurtalent.