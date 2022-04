Koolmees praat met beoogde Rotterdamse coalitie: ‘Een interessante combinatie’

Voormalig D66-minister Koolmees, die eind vorige week werd benaderd door Leefbaar-leider Robert Simons, sprak voor het overleg van een ‘interessante combinatie’. Over mogelijke pijnpunten wilde hij het nog niet hebben. ,,Maar we weten dat er inhoudelijke verschillen zijn tussen deze partijen. Als je een goed coalitieakkoord wilt neerleggen, dan zul je toch allemaal een beetje water bij de wijn moeten doen. Maar ook nadenken over: wat wil ik vooral bereiken? Ik ben heel benieuwd.”

Koolmees overlegde in de sjieke collegezaal in het stadhuis met partijleiders Robert Simons (Leefbaar), Vincent Karremans (VVD), Chantal Zeegers (D66) en Faouzi Achbar (Denk). De vier hadden elk een secondant bij zich: Gerben Vreugdenhil namens Leefbaar, Pascal Lansink namens de VVD, Agnes Maassen van D66 en Stephan van Baarle voor Denk.

Quote De kans van slagen wordt met de dag groter Vincent Karremans, Wethouder en VVD-leider in Rotterdam

Na afloop van het gesprek, dat tweeënhalf uur duurde, kwamen de hoofdrolspelers minstens net zo positief naar buiten als ze begonnen waren. Zeegers sprak van ‘een goed begin’ en ‘positieve energie’, Simons van een ‘mooie en leerzame avond’ en Achbar van een ‘gezellige kennismaking’. Over de inhoud was het nog niet gegaan, beweerden de vier, vooral over wat er de komende weken gaat gebeuren. Karremans, op de vraag of de kans van slagen na deze avond groter of kleiner was geworden: ,,Die wordt met de dag groter.”

VVD-voorman Vincent Karremans (links) en D66-leider Chantal Zeegers (rechts) grappen voor aanvang van het overleg met Robert Simons (midden).

De vier partijen kwamen een week na de verkiezingen al tot elkaar. Maar toen dat uitlekte en er in de achterban van onder meer D66 kritisch werd gereageerd, werd ook een coalitie met GroenLinks in plaats van Denk besproken. Maar die poging strandde al na één overleg. Daarna kwam de optie met Denk opnieuw op tafel, en besloten de vier met elkaar aan de slag te gaan om tot een akkoord te komen. Dat proces is nu begonnen. '

De coalitievorming verloopt tot nu toe in sneltreinvaart. Waar vier jaar geleden na vijf weken nog steeds niet duidelijk was welke partijen een coalitie moesten gaan vormen, zijn nu na drie weken al de onderhandelingen gaande. Koolmees zei dat er wel een tijdspad is, maar hij wilde dat nog niet prijsgeven.

De vier Rotterdamse partijleiders bij elkaar, met in het midden informateur Wouter Koolmees.

Vermoedelijk zullen de partijen het ingewikkeld hebben als het over het klimaat, de rol van de auto, het woonbeleid en criminaliteitsbestrijding gaat. Dat zijn onderwerpen waarop tussen verschillende partijen de ambities in de verkiezingsprogramma's ver uiteen lagen. Niet voor niets zei Denk-leider Achbar kort voor de verkiezingen nog dat Leefbaar ‘geen natuurlijke partner’ was, en zei Zeegers (D66) over een coalitie met VVD én Leefbaar: ,,Als ze het licht zien en hun programma's door de shredder gooien, misschien.” Ze doelde toen op de in haar ogen weinig ambitieuze klimaatplannen van beide partijen.

Koolmees arriveert in het stadhuis voor het overleg met de leiders van Leefbaar, VVD, D66 en Denk.