Koninklijke familie regelmatig in Rotterdam te vinden, maar Koninginnedag vierden ze er in 1992 voor het laatst

In dat jaar was Beatrix de koningin van het land. We spraken toen dus nog over Koninginnedag. Beatrix kwam op 30 april 1992 samen met Prins Claus, haar zoons en de rest van de familie naar Rotterdam toe. De koningin werd ontvangen door toenmalig burgemeester Bram Peper.



Veel Rotterdammers wilden het bezoek van de koningin niet missen. Het was dan ook druk op straat. De Koningin werd ontvangen in Overschie, ging vervolgens naar de Afrikaanderwijk en tenslotte naar de Coolsingel. Daar wuifden ze alle aanwezigen toe, zoals te zien is in onderstaande video: