Koningsdag 2023 in Rotterdam: deze festivals zijn er dit jaar

Op 27 april staat Rotterdam helemaal in het teken van Koningsdag. Dit jaar kun je zwaaien naar Koning Willem-Alexander en daarna een lekkere fissa pakken in de stad. Welke (gratis) festivals en feesten staan er op de agenda voor Koningsdag 2023 in Rotterdam? Dat gaan wij je vertellen.

Pssst! Ben je benieuwd naar de koninklijke route, het gratis feest op de Binnenrotte, vrijmarkten of het programma in de stad? Check dan even dit artikel over Koningsdag 2023 in Rotterdam.

Containerbar Noord

Wat begon als buurtfeestje is ondertussen een fenomeen: Koningsdag vieren op het Noordplein. Ook dit jaar host Containerbar Noord een feest en het héle plein mag worden gebruikt. Dat wordt biertjes drinken in de zon, bijkleppen met je vrienden en dansen tot het donker wordt. De line-up wordt binnenkort bekend gemaakt, maar we verwachten weer een lekkere mix van Rotterdamse dj’s. Tip: de entree is gratis tot 16.00 uur, dus zorg dat je op tijd binnen bent om te proosten op Willie.

Royal Republic

Zei iemand daar een gratis festival bij de Hofbogen? Zekers te weten. Tijdens Royal Republic is Garden of BIRD (aan de overkant) dé plek voor liefhebbers van house, disco, afro en hiphop. Op de line-up staan verschillende dj’s die je kunt kennen uit BIRD, waaronder Ray Escobar, Acquisition en Cijntje. Van 13.00 tot 23.00 uur kun je lekker swingen, wegzakken in een strandstoel met een cocktail of een pizza uit de houtoven.

Koningsfeest Binnenrotte

Op 27 april maakt de koninklijke familie een stadstour van één kilometer door Rotterdam. Wat er daarna op de planning staat? Een gratis feest op de Binnenrotte! Tussen 12.00 en 17.00 uur is iedereen welkom om de verjaardag van koning Willem-Alexander te vieren. Welke artiesten er optreden wordt binnenkort bekend gemaakt. Lee Towers, Broederliefde, Ronnie Flex of misschien Davina Michelle?

Oranjebitter

‘Iedereen gaat lekker weer!’, is de slogan van Oranjebitter 2023. Het Roel Langerakpark wordt opnieuw omgetoverd tot Rotterdams huisfeest, met stages als de huiskamer, de tuin, de garage, de serre en de badkamer. Froukje en Prins S. en De Geit brengen onder andere een bezoek. Naast dansen kun je spelletjes spelen, je hongerige maag plezieren en een rondje maken in het reuzenrad. Het festival duurt van 13.00 tot 23.00 uur, tickets kosten 48,95 euro. Ga je ook?

Boatchella

Wil je deze Koningsdag helemaal in de zomerse festivalsferen verkeren? Dan moet je een kaartje regelen voor Boatchella. Het bootfeest is op 27 april terug in onze stad en vaart over de Rotterdamse wateren met een groep partygangers aan boord. Door de speakers galmt afro, urban, r&b en Nederlandse hitjes. Je stapt om 16.00 uur op bij het Leuvehoofd en kunt lekker dansen tot 23.00 uur. Early Kind Boat Tickets kosten 13,50 euro.

Kralingse Bos Festival

Het Kralingse Bos Festival is dit jaar ook weer van de partij, met een klapper van een festivaleditie. “27 april is iedereen in Rotterdam royalty. Daarom knallen wij dit jaar duizend dubbel zo hard erdoorheen!” Dat moet zeker lukken als we een blik werpen op de gigantische line-up. Op de zes overdekte stages verschijnen onder andere The Opposites, Broederliefde, Donnie, Merol, Nina Kravitz, Speedy J, Dyna, FMG en Alessio. Reguliere kaarten bestel je via de website van het festival en zijn verkrijgbaar vanaf 42,50 euro. Wil je voor 16.00 uur binnen zijn? Dan kun je een Vroege vorst-ticket kopen van 39 euro.

Baroeg

Misschien doe je deze Koningsdag niets liever dan headbangen en beuken in een moshpit. Ook dan hebben we een uittip voor je: het gratis Koningsdag festival van Baroeg. Het poppodium opent vanaf 14.00 uur de zaal en regelt zeven bands, waar jij geen cent voor hoeft te betalen. Zo verschijnt de UK-punk band Mau Maus op het podium en de Live Rock Karaoke Band. Die laatste speelt rock- en metalfavorieten en jij mag lekker meezingen. Of grunten.

Kroonjuweel

Het terrein van Keilecafé opent op 27 april weer de deuren voor Het Kroonjuweel. In de Merwe-Vierhavens vind je op Koningsdag drie podia vol lokaal én internationaal talent. Zo hosten BIT, David Vunk en POING een eigen stage. Zet je mooiste oranje zonnebril op en dans de hele dag (van 14.00 tot 23.00 uur). De laatste kaarten zijn al in de verkoop, die kosten 45 euro en bestel je via de website van Keilecafé.

Kingsland

Missen we nog een festival? Kingsland in het Zuiderpark! Het feest wordt tegelijk in Rotterdam, Amsterdam en Groningen gevierd en in de line-up is huge. Of je nu een liefhebber bent van hiphop, rap, house of techno; hier zit je goed. Een paar highlights: Sunnery James & Ryan Marciano, Bizzey, Bilal Wahib, Kevin, Antoon, Frenna, Ronnie Flex, Benny Rodrigues, Afrojack en Kriss Kross Amsterdam. Ben je al om? Een regulier kaartje kost 54,50 euro en scoor je via de website.

