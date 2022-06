Koningin Máxima laat nagels doen op middelbare school: ‘Zo eng was het toch niet?’

Opstootje krijgt vervelende wending: cadeau van overleden vriend kwijtge­raakt

Een opstootje tussen twee groepen jongeren in het centrum van Vlaardingen kreeg zaterdagmiddag voor een van hen een extra vervelende wending. Er werd tegen zijn fiets getrapt, waardoor de sleutelhanger - die aan het slot zat - zoek raakte. De sleutelhanger is van grote emotionele waarde omdat hij die had gekregen van een overleden vriend.

