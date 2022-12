Komt de opvolger van Rutte uit Rotterdam? Een jaar in het spoor van Vincent Karremans

Anderhalf jaar celstraf geëist tegen Rotterdam­mer vanwege mensensmok­kel

Justitie heeft dinsdag in de rechtbank in Den Bosch een celstraf van 18 maanden tegen een 39-jarige Rotterdammer geëist. De man wordt verdacht van mensensmokkel en het illegaal laten rijden van 22 buitenlandse vrachtwagenchauffeurs die niet in Nederland mogen werken.

21 december