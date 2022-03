Kogelregen voor restaurant in Rotterdam-Zuid, Rotterdammer (25) aangehouden

VIDEO/UPDATEEen 25-jarige Rotterdammer is aangehouden voor betrokkenheid bij de schietpartij voor de deur van een restaurant aan de Hillevliet in Rotterdam-Zuid. Volgens de politie werd in de nacht van zondag op maandag kort voor één uur een aantal keer geschoten op straat. Daarbij raakte, voor zover bekend, niemand gewond.

De verdachte is aangehouden via kentekenplaatherkenning. Na de schietpartij werden in de buurt meerdere auto’s gecontroleerd, maar daarin zaten geen personen die iets met het voorval te maken hadden. Of het restaurant erbij betrokken is, kan de politie niet zeggen. Rondom de zaak zijn kogelhulzen gevonden.

Scooterrijder beschoten

Mogelijk ging er ook een ruzie vooraf aan een schietpartij op de Slinge, vlak bij de Zuiderbegraafplaats, ook op Zuid. Hier werd om kwart voor negen vanuit een auto geschoten op een scooterrijder. De man op de scooter bleef ongedeerd. De donkergekleurde auto met daarin de schutter is spoorloos.

Zondagochtend rond vijf uur werd een woning aan de Gaffeldwarsstraat in de wijk het Oude Westen in Rotterdam beschoten. Niemand raakte gewond. Op straat bleken meerdere hulzen te liggen. Ook zaten er kogelgaten in een woning.

Explosie pizzeria

Een kleine 24 uur eerder was er een explosie bij een restaurant op de Vuurplaat, ook in Rotterdam-Zuid. Forensisch rechercheurs vonden ontstekingsmateriaal, waardoor het erop lijkt dat er opzet in het spel is. De schade aan de pizzeria is groot.

Volledig scherm De schietpartij vond plaats voor een restaurant. © MediaTV

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.