Koffietje drinken? Hier zijn de meeste koffie- en lunchplekken

Man met Ajax-shirt belaagd in Rotterdam: ‘Uittrekken!’

‘Uittrekken dat shirt’, klinkt het geschreeuw op een filmpje, waarop te zien is hoe een klein groepje op de Vlietlaan in Rotterdam-Kralingen een man dwingt zijn Ajax-shirt uit te trekken. Duidelijk in beeld heeft een van de belagers een shirt aan met de letters YBK erop: Young Boys Kralingen. De harde kern van Excelsior. ,,Dit willen we niet als club’’, reageert een woordvoerder van de club.

12:34