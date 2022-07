Koen Kardashian geniet van een zonnige vakantie en Davina Michelle heeft een wassen beeld

Woning in Rotterdam beschoten, kogel belandt in kinder­slaap­ka­mer

Bewoners aan het Lodewijk Pincoffsplein in Rotterdam zijn in de vroege woensdagochtend enorm geschrokken toen zij ontdekten dat hun woning met meerdere kogels was beschoten. Ook in de slaapkamer van hun kind kwam een kogel terecht.

30 juni