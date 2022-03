Klinkende overwinning Partij 18PLUS in Ridderkerk: ‘Dit is een supermooi resultaat’

Partij 18PLUS heeft een eclatante zege geboekt bij de gemeenteraadsverkiezingen in Ridderkerk. De partij kreeg ruim 4200 stemmen, goed voor zeven zetels. ,,Beter hadden we het niet kunnen wensen”, jubelde oprichter en lijsttrekker Henk van Os.

Ook bij de SGP (van 4 naar 5 zetels), ChristenUnie (van 2 naar 3) overheerste tevredenheid. De combinatie GroenLinks/PvdA debuteerde met 4 zetels.

Het is de tweede keer dat Partij 18PLUS er met de buit vandoor gaat. In 2018 sleepte de partij vijf zetels in de wacht, nu dus nog twee meer. ,,Dit is een supermooi resultaat", zei Van Os kort na het bekendmaken van de uitslag. ,,In alle bescheidenheid had ik al rekening gehouden met zeven zetels. Wij zijn de afgelopen jaren gewoon een stabiele bestuurspartij gebleken, dat had niet iedereen gedacht. Er waren mensen die voorspelden dat wij binnen een halfjaar uit elkaar zouden klappen.”

‘Dit gaan we even vieren’

Partij 18PLUS voerde campagne met thema's als woningbouw, de zondagse openstelling van winkels en veiligheid. ,,We hebben zwembad De Fakkel na een reeks incidenten bijvoorbeeld weer in eigen beheer genomen", zegt Van Os. ,,De beveiliging is opgeschroefd en we hebben een pasjessysteem ingevoerd dat raddraaiers uit de anonimiteit haalt.”

De kiezer beloonde de partij ook vanwege de zichtbaarheid, vermoedt Van Os. ,,Wij hebben de afgelopen jaren gewoon veel voor elkaar gekregen. We zijn een begrip geworden in Ridderkerk. Dat heeft zich uitbetaald in twee extra zetels. Dit gaan we even vieren.”

Als grootste partij staat 18PLUS aan het roer bij de coalitie-onderhandelingen. Van Os sluit op voorhand niemand uit. Voor een meerderheid is een coalitie van vijftien zetels nodig, maar Van Os’ voorkeur gaat uit naar zeventien zetels. ,,Dan kun je eventuele tegenvallers opvangen.”

Het opkomstpercentage viel enigszins tegen. Was dat vier jaar geleden nog 54 procent, nu bleef dat steken op 49,7 procent.

