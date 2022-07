Klimaatactivisten voeren in ING-bank actie, maar bank doet de deuren dicht: ‘Heel vervelend’

Alle poepzakjes verzamelen: de Dogparade 010 is terug!

Mocht u in Rotterdam plots hondjes verkleed als matroos door het centrum zien dribbelen, nee, er zat niets in uw koffie. Het is ‘gewoon’ de Scheepshondenparade. De maritieme versie van de Dogparade 010 die na jaren afwezigheid terugkeert. En het kan met al die ‘coronahonden’ wel eens heel druk worden.

7 juli