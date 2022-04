Kleurrijke minibiebs fleuren straten in Rotterdam op: ‘Binnenkort komen er bloementuintjes bij’

Het is een grappig gezicht. Naast een nog deels sneeuwwit boekenkastje hanteert schilderes Roza het penseel, en doet dat met verve. Een palet in de hand met alle kleuren van de regenboog, op de grond een waaier van vrolijk getinte tubetjes én een mobiele telefoon, waarop een voorbeeld prijkt. Het resultaat tot dan toe van haar noeste, kunstzinnige arbeid: een indrukwekkende stapel boeken, schots en scheef, met daar bovenop een trots ogend poezenbeest, de staart rechtop.

Elektriciteitshuisjes

Inmiddels pronkt dit vrolijke minibiebje - mensen kunnen hier gratis boeken lenen én neerleggen - volop in één van de wijken in Prins Alexander, waar deze hobby een heuse trend is geworden. De houten bouwsels bomvol leesvoer duiken her en der op, telkens opgeleukt door een of andere Van Gogh-in-de-dop. Naast alle kek gekwaste elektriciteitshuisjes, vaak magistrale murals is dit een manier om het oog der passanten te strelen.



Buurtwerker Ronald de Koning van buurtwerkorganisatie Gro-up is de drijvende kracht achter dit initiatief, dat inmiddels veel navolging krijgt. ,,Dit idee komt echt vanuit de burgerij’’, legt hij uit. ,,Bewoners hebben bij mij aangeklopt en gevraagd wat haalbaar was met die gekleurde boekenkastjes. Ze hebben een initiatief ingediend, en de gebiedscommissie was enthousiast. Zo kwam er ook budget vrij om dit te doen.’’

Rondneuzen

Om te peilen of ook onder kunstenaars in dit deel van Rotterdam animo was, werd er een berichtje of Facebook geplaatst. ,,Dat leverde zoveel reacties op, dat we konden kiezen. We zijn met twee kastjes begonnen, er komen er nog twee bij en ik aan het rondneuzen of we dit ook elders kunnen doen. Bijvoorbeeld door een bestaande minibieb te beschilderen.’’



Kunst op straat, het is een verrijking, waarvan vooral omwonenden blij worden, klinkt het. ,,We zijn ook bezig met die elektriciteitshuisjes, maar dat is nogal ingewikkeld en tijdrovend. Daar heb je vergunningen voor nodig. Die boekenkastjes verven is eenvoudig uit te voeren. In één geval was het toch nog een hele klus, omdat het reeds geplaatste exemplaar met geen mogelijkheid los te krijgen was. Dus moest er buiten, in de kou, worden gewerkt.’’

Kinderboeken.nl

Maar hoe mooi de boekenpaleisjes ook zijn - het 1229 pagina's tellende Max, Mischa & het Tet-offensief van de Noorse schrijver Johan Harstad is eveneens welkom -, het gaat om het leeswerk. ,,Ja, dat is natuurlijk het doel. Maar we zien dat er al snel nieuw oeuvre aan het assortiment wordt toegevoegd. En we zijn nu in zee gegaan met Kinderboeken.nl, zodat er ook voor de jeugd volop keus is. Alle kastjes zijn in beheer van omwonenden.’’

Volledig scherm Schilder Roza Dzhakova aan het werk bij één van de boekenkastjes in Ommoord. Dit smaakt naar meer. © AD

Het is een gevalletje ‘the sky is the limit’. En het is nu doorpakken met kersverse projectjes, zodat er op den duur in elke buurt in Prins Alexander een paar van die vrolijke uitleenpunten staan. ,,Het werkt heel inspirerend’’, besluit De Koning. ,,en ons idee is om nog méér te doen rondom die kastjes. Zo denken we aan bloementuintjes. Want ons betreft gaan we daar dit voorjaar mee aan de slag.’’

Volledig scherm Karishma Advani nam de minibieb in Oosterflank onder handen. Ook dit fleurige kastje trekt nu volop de aandacht. © AD

