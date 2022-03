Kleurrijk interieur Zalmhuis valt in de prijzen, jury onder de indruk

En daar was de jury van onder de indruk. Dus won het Zalmhuis de Entree Award voor sfeer en interieur. ,,Elke vierkante millimeter is ontworpen zoals-ie moet zijn. Alles is een beleving”, oordeelt de vakjury.

Apart vernoemd wordt het ‘Instagramwaardige hoekje’ in de entree, dat uitzicht biedt op de zalmen die hangen te roken. ,,Dan ben je nog even in een andere wereld, voordat je de zaak binnengaat. Maar ook daar is alles even indrukwekkend. Van de bijzondere trappen tot de apart gestoffeerde stoelen en de open keuken.”