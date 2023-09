Kleding, tenten en kampeerspullen: Marokkaanse gemeenschap in actie voor slachtoffers ramp

Slachtof­fer gruwelijke koffer­moord gemarteld voor dood, verdachte zocht online naar ‘gehaktmo­len’

De koffermoord op Manuel Alvarez (27) is nog gruwelijker dan gedacht. De Zwijndrechtse vader van drie jonge kinderen werd, voordat hij met messteken om het leven werd gebracht en in stukken gesneden, óók nog gemarteld. „Ik rende naar de wc en moest kotsen. Daarna liep ik door het bloed om een vuilniszak aan te geven”, zegt Ali Y. die ook in de woning was ten tijde van de moord.