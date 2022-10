Kinderopvang Rotterdam: ‘Als huidige tekorten aanhouden, gaan opa en oma het nog druk krijgen’

Nieuw hotel, een wandelbou­le­vard en veel horeca: zo komt het gebied rond Zuidplein eruit te zien

Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden. Dat geldt zeker voor Zuidplein op Rotterdam-Zuid. Maar de rups wordt langzaam een vlinder. Nog even en de Gooilandsingel verandert van bouwplaats in boulevard en de donkere ruimte onder het metrostation is straks één grote, lichte ruimte van glas. ,,Hart van Zuid is als een kralenketting zonder ketting, maar die ketting komt nu snel.’’

28 september