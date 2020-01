Kinderombudsman slaat alarm: meer klachten over jeugdhulp

De gemeentelijke Kinderombudsman slaat alarm dat het aantal klachten over de jeugdhulp blijft stijgen. Ondanks eerdere noodkreten blijven de wachttijden lang. Zo zitten kinderen een half jaar in de crisisopvang, terwijl dit maximaal acht weken mag zijn.

Verleden jaar bracht de Kinderombudsman met de hulp van kinderen en jongeren een rapport uit. Haar waarschuwing toen: door de wachtlijsten in de jeugdhulp verergeren niet alleen de problemen van jongeren, maar ook het hele gezin raakt ontwricht.

Kind van de rekening

Hoewel de wethouders van der gemeenten in de Rotterdamse regio het rapport serieus zeiden te nemen, ziet Stans Goudsmit nog te weinig vooruitgang. Onder andere een schooldirecteur, een moeder en een jeugdbeschermer klopten onlangs bij de Kinderombudsman aan met klachten over het uitblijven van jeugdhulp voor kinderen die dat hard nodig hebben. ,,Het kind is het kind van de rekening. De kinderen moeten we niet uit het oog verliezen.’’

Terwijl de jongeren in de crisisopvang zitten –omdat het thuis niet veilig is voor hen of omdat ze door hun problemen niet thuis kunnen blijven- begint de hulp aan hen nog niet. Dat is niet zo erg als ze daar kort blijven. Maar als dat maanden duurt, worden ook hier de problemen groter, aldus Goudsmit. Zij vindt dat de gemeenten dan wel met hulp moeten starten.

Ook andere kinderen die wachten krijgen volgens haar niet de beloofde tijdelijke hulp in afwachting van de uiteindelijk hulp. ,,Waarom spreekt de gemeente een instelling daar niet op aan? Of klagen de instellingen niet dat de tarieven te laag zijn? De gemeente en de instellingen zijn echter erg aardig tegen elkaar. Het zit niet in hun mentaliteit om elkaar kritisch aan te spreken.’’

Wethouder

Rond de feestdagen sprak Goudsmit nog met de Rotterdamse wethouder Judith Bokhove, die in de Rotterdamse regio voor de jeugdhulp samenwerkt met alle andere gemeenten. ,,Ik voel bij haar niet de urgentie dat er een groot probleem is, dat snel moet worden aangepakt.’’ Een gevoel dat ook meerdere Rotterdamse raadsleden onlangs uitspraken toen een voorstel van de Rotterdamse raad zelf voor betere jeugdhulp aan de orde kwam. Morgen staat dit voorstel op de agenda.

Soms is een telefoontje van de Kinderombudsman genoeg om snel actie te krijgen. Soms lukt dit echter niet. ,,Er zijn gewoon te weinig plekken. Er is geldgebrek en een personeelstekort. De wethouder heeft nu beloofd dat er meer plekken komen. Maar dat beloofde zij in juni ook. Dat er nog zo weinig vooruitgang is geboekt, baart mij veel zorgen’’, zegt de Kinderombudsman.

Wachtlijsten

,,Ik besef dat we moeten volhouden. Dat zaken niet van de een op de andere dag veranderen. Ik ben ook blij met de kleine veranderingen, zoals dat er meer geluisterd wordt naar de stem van een jongere. Maar waarom kunnen instellingen nog steeds niet even bellen met een tussenstand over de wachtlijst? En waarom staan de wachttijden ook nog steeds niet op de website van sommige instellingen?’’