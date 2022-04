Kinderfysiotherapeut Inge schrijft een ‘bijsluiter’ bij baby’s: ‘Let op, heeft grote impact op uw leven’

Loopt u tegen zoveel opmerkelijke zaken aan in uw werk?

,,Weet je, iedereen doet zijn best, maar voor sommigen is het net wat lastiger. Dit boekje is voor alle ouders; niet alleen voor degenen die ik tegenkom in mijn werk.”

Dus vond u een bijsluiter voor bij de geboorte van een baby op zijn plaats?

,,De komst van een baby is best ingrijpend. Niet iedereen is daar even goed op voorbereid. Dat is toch raar? Overal zijn gebruiksaanwijzingen voor en wordt verteld hoe ermee om te gaan. Maar kinderen kun je zo maar krijgen. Zo kwam ik op het idee voor een boekje voor toekomstige ouders.”

‘Bijsluiter bij baby’ is anders dan anders.

,,Klopt. Hier geen praktische tips over kinderwagens en de beste luiers, wel inzichten met enige humor over de mentale kant van het ouderschap. Ieder kind is uniek. Daar is natuurlijk geen kant-en-klare gebruiksaanwijzing voor.”

U schrijft het met een kwinkslag, zoals het zinnetje: Kan stemmingswisselingen en angstgevoelens oproepen...’

,,Ik had niet zo’n behoefte belerend te zijn. Ik wilde het luchtig houden: een klein boekje, laagdrempelig en vrolijk van toon.”

Wat wilt u ouders vertellen?

,,Dat de wolk niet continu roze is. Het gaat niet altijd zoals het hoort. Kijk dus met een open blik. Doe vooral wat nodig is voor een kind en zie ook het plezier ervan.”

Hebt u de smaak te pakken van het boeken schrijven?

,,Jazeker. Dit boekje schreef ik vier jaar geleden al; het is drie jaar op mijn nachtkastje blijven liggen. Ik ben nu bezig met een prentenboekje voor kinderen die die zich anders gedragen dan anderen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.