Kinderen van Mammed en Germaine gingen lange tijd niet naar tandarts (en ze waren lang niet de enige)

In 2019 was het percentage kinderen dat niet halfjaarlijks naar de tandarts ging nog 26 procent. Dat blijkt uit het onderzoek van kenniscentrum Vektis. In de Hoeksche Waard was de toename nog groter, namelijk van 18,6 procent in 2019 naar 23,7 procent in 2020. Van de Maassluise kinderen ging in 2020 21,5 procent niet naar de tandarts, een stuk meer dan de 18,4 procent in 2019. Binnen regio Rotterdam-Rijnmond was de toename het grootst in de gemeente Nissewaard. Daar groeide de groep tandartsmijders met zeven procent, van 18,5 naar 25,5 procent.