Kinderen die moeilijk meekomen, zitten hier in aparte klas: ‘Mijn aandacht verslapt nooit’

indebuurt.nl Wist je vast niet: hier in Rotterdam staat een echte Picasso op straat

Dat er veel kunst in de buitenruimte staat in Rotterdam, is natuurlijk niks nieuws. Van muurschilderingen tot gekke sculpturen of bijzondere beelden: de straten en gebouwen staan er vol mee. Maar wist je dat er zelfs een echte Picasso op straat staat?

6 februari