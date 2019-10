Kim leefde twee jaar ‘samen’ met seriemoordenares, die eigen man en zoon verraadde in oorlog

Traumaheli trekt veel bekijks met landing voor Centraal Station

19 oktober Een traumahelikopter is vanmiddag geland op het plein voor het Rotterdamse Centraal Station. Aan de Kruiskade was volgens de Veiligheidsregio ‘een medische noodsituatie'. Met een traumaheli kan een arts zo snel mogelijk worden vervoerd naar een patiënt of slachtoffer. De traumaheli is gestationeerd op Rotterdam The Hague Airport.