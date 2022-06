Ketheltunnel vanaf 21.00 uur dicht vanwege spoedwerkzaamheden

Commentaar Daar stonden we dan op de Rotterdam­se ring, wéér in de file

Het zal toch niet? Rijkswaterstaat sloot maandagmorgen in de spits de Ketheltunnel, omdat er geen tunnelwachters beschikbaar waren. De eerste had zich voor z’n dienst ziek gemeld. Zijn vervanger belde kort daarna af. Ook ziek. En toen was Rijkswaterstaat door z’n mensen heen.

22 mei