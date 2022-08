Kersverse Rotterdamse studenten over hun dromen: ‘Ik wil wat betekenen voor het vrouwenvoetbal’

‘Later wil ik chirurg worden, dat is mijn grote droom’

Volledig scherm Salma Liouzhri (17) gaat Geneeskunde studeren aan de Erasmus Universiteit. Ze kijkt ernaar uit om Rotterdam op een andere manier te beleven. © Frank de Roo

,,Ik heb altijd al geneeskunde willen studeren. Ik was heel bang dat ik niet zou worden aangenomen, maar gelukkig is het gelukt. Toen ik in april de uitslag kreeg, begon ik meteen te springen en te huilen. Mijn ouders wisten hoe nerveus ik was, dus zij knuffelden me ook meteen. Ze zijn heel trots. En ik ook.

Tijdens mijn studie ben ik vooral op het Erasmus MC. Alleen tijdens tentamens ben ik op de campus. Ik vind het heel cool dat ik tijdens mijn studie al in het ziekenhuis ben. Het is misschien een beetje jammer dat ik niet met studenten van andere studies in aanraking kom, maar je bent wel met mensen die dezelfde interesse hebben. En je bent in de omgeving waar je ook ooit zal werken. Dat is heel leerzaam, denk ik.

Nieuwe mensen leren kennen

Ik heb heel veel zin in de Eurekaweek. Het zal spannend worden, maar je bent met allemaal mensen die het ook voor de eerste keer doen. Dat stelt me gerust. Ik vind het leuk om nieuwe mensen te leren kennen en samen activiteiten te doen. We gaan er een leuke week van maken.

Quote Als ik in nu in de stad ben en ik zie studenten, dan denk ik: wow, dat ben ik volgend jaar ook gewoon