Kerstboom oppikken bij Beter Boompje: ‘Na de kerst gaat de boom met pensioen’

,,Inmiddels weten we dat driekwart van de kerstbomen het overleeft. Vooral bomen die in een woning staan met vloerverwarming hebben het moeilijk. Die staan constant op een te warme warmtebron. We geven verzorgingstips mee om te voorkomen dat de bomen dood gaan. Zo is het verstandig om na de aanschaf de boom een of twee dagen te laten acclimatiseren in de schuur voordat je hem optuigt in de woonkamer. Zet de boom niet te dicht bij de verwarming en geef iedere dag een scheutje water. In januari halen we alle bomen op en dan stoppen we ze in maart de grond is, als de vorst voorbij is.”