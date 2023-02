Kerkklokken gestolen van Gereformeerde Kerk in Puttershoek: ‘Bizarre diefstal’

Volgens Van Oudheusden is de diefstal gezien door een buurtbewoner die al wakker was. ,,Hij zag hoe een persoon met behulp van een ladder de toren in klom en de klokken losmaakte. De klokken zijn naar beneden gegooid en in een busje geladen. Het was een knappe actie, die dief deed er echt moeite voor. Onze kerkklokken zijn verschrikkelijk zwaar. Ik begrijp niet waarom iemand zoiets doet. Het is werkelijk te belachelijk voor woorden.’’