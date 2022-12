Kenmerkende zalmroze toren in hartje Rotterdam krijgt metamorfose, en daar is niet iedereen blij mee

Zomerhof­kwar­tier in de schijnwer­pers: van saaie kantoor­wijk naar creatieve hotspot

Het is een beetje een vergeten stukje Rotterdam: het Zomerhofkwartier achter het Hofplein. Als je er niets te zoeken hebt, kom je er niet snel. Nu is er wel een reden om te gaan: de expositie over de bijzondere wederopbouw. Ook omdat er heel wat gaat gebeuren in ZoHo.

21 december