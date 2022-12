Kendrick Lamar op eerste editie van nieuw hiphopfestival in en rondom Ahoy

Medewerker raakt ernstig gewond bij verwijde­ren palmolie op wegdek A20

Een medewerker van een aannemer is ernstig gewond geraakt bij het verwijderen van palmolie die op de A20 richting Gouda terecht was gekomen. Bij het schoonmaken heeft hij bijtende chemicaliën over zijn been gekregen. De medewerker is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

2 december