Kat krijgt veel rook binnen, maar dankzij zuurstofmasker leeft hij nog

Mogelijk schot gelost bij vechtpar­tij Hietkamp in Rotterdam-Zuid

12 oktober De politie is uitgerukt naar de Hietkamp in Rotterdam-Zuid voor de melding van een vechtpartij. Mogelijk is hierbij ook een schot gelost. In een woning zou een ruzie zijn ontstaan die uit de hand is gelopen. Twee personen zijn meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.