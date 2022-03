Karavaan vol Rotterdams talent trekt door de stad: ‘Willen artiesten een duwtje in de rug geven’

De Rotterdamse Wijken Show trekt door de stad. Inmiddels is de talentenshow in zeven wijken neergestreken en tot eind maart trekt de culturele karavaan door de rest van de stad. ,,We willen Rotterdammers kennis laten maken met het talent om de hoek”, zegt coördinator communicatie Merith van 't Hoff.

Wat is de wijkenshow?

,,Het is een feestelijke buitenshow waarmee we door de veertien Rotterdamse gebieden trekken. Tijdens de show van zo'n anderhalf uur bieden we telkens talenten het podium op een plein in hun eigen wijk.’’

Waarom organiseren jullie dit?

,,De minder georganiseerde cultuursector is in een enorm gat gevallen. Van amateurmuzikanten tot lokale dansgroepen, ze vielen vaak buiten de steunpakketten. We willen daarom Rotterdamse talenten een duwtje in de rug geven. Dat doen we via een groter programma, waar de wijkenshow onderdeel van is.’’

Wat zien Rotterdammers wanneer ze een show bezoeken?

,,Qua artiesten kun je het zo breed niet bedenken. Alles wat op een podium past, komt voorbij: van poppenspelers en beatboxers tot buikdansers. We werken met een kleine groep vaste artiesten en in elke wijk wordt die groep aangevuld met talenten uit de wijk. Het programma is afgestemd op jong én oud publiek en de show is gratis te bezoeken. Ondernemers uit de buurt voorzien het publiek van iets lekkers.’’

Jullie hebben er al wat shows opzitten. Wat waren de reacties?

,,Bezoekers zijn erg enthousiast. Men is blij dat er weer iets te beleven valt. Wie langsloopt of -fietst blijft vaak hangen. En we hebben natuurlijk ontzettend geluk met het weer.’’

Waar trekken jullie nog naartoe?

,,De Rotterdamse Wijken Show trekt nog door naar Charlois, Overschie, Hillegersberg-Schiebroek, Hoek van Holland, Rozenburg, IJsselmonde en Prins Alexander.’’

Alle exacte locaties, data en tijden zijn te vinden op www.rotterdamsewijkenshow.nl

Volledig scherm Merith van 't Hoff © Eigen foto

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.