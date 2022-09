Kapotte opblaasflamingo’s en zwembanden krijgen hier een tweede leven

vijf vragen Vijftien partijen maken bezwaar tegen bouw van Feyenoord City, Raad van State buigt zich over kwestie

Het zoveelste moment van de waarheid in het aanhoudende Feyenoord City-debat. Gaat het cruciale bestemmingsplan de prullenbak in of niet? Deze donderdag buigen de rechters van de Raad van State zich over deze kwestie. Vragen en antwoorden over de zaak die het definitieve einde kan inluiden van het stadionplan aan de Nieuwe Maas.

1 september