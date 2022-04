Kapitein Kees van gekapseisd schip weer thuis, stuurman Wilco nog altijd vermist: ‘Ik weet nog niks’

Update/videoKapitein Kees Post van het donderdagavond bij Rotterdam gekapseisde vrachtschip Mar-Grethe is weer thuis. Hij wacht met een knoop in de maag op nieuws over zijn stuurman Wilco de Groot, die nog niet is gevonden. ,,Ik weet nog helemaal niks’’, zegt hij vrijdagmorgen. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijmond liet eerder in de ochtend weten dat de vermiste stuurman waarschijnlijk niet meer in leven is: ,,De omstandigheden zijn dusdanig erg dat de overlevingskans niet groot is.”

Donderdagavond kapseisde op de Nieuwe Waterweg in de buurt van de Maeslantkering bij Hoek van Holland een binnenvaartschip. De kapitein Kees Post kon door duikers worden gered, maar de zoektocht naar de tweede opvarende, Wilco de Groot, werd in de loop van de nacht gestaakt. Aanvankelijk zocht een duikersteam van de brandweer naar de vermiste persoon. Die duikers zijn in de loop van de avond teruggekeerd naar de kazernes, waarna gespecialiseerde duikers nog hebben gezocht.

Post heeft geen verwondingen opgelopen, zegt hij in een korte telefonische reactie. Lichamelijk is hij in orde. Maar de vermissing van De Groot vreet aan hem. ,,Ik wacht op nieuws over mijn stuurman. Ik weet nog helemaal niks. Mijn telefoon (met al zijn contacten, red.) is achtergebleven in het schip, ik heb geen informatie over wat er gebeurt in Rotterdam.’’

De veiligheidsregio vermoedt dat het slachtoffer nog in het schip is, in het water terecht is gekomen of meegevoerd is door het water. Er stond op het moment dat het gebeurde donderdag een ebstroom, dus een stroom richting zee. Er wordt volgens de woordvoerder niet meer actief in de omgeving gezocht naar het vermiste bemanningslid. ,,Maar we zijn wel extra alert.”

Geen gevaarlijke lading

De prioriteit ligt inmiddels bij het bergen van het schip. Directeur Maurice Krul van duik- en bergingsbedrijf W. Smit BV uit de Rotterdamse Waalhaven staat aan de kade nabij het schip: er moet een plan gemaakt worden voor de berging van de op zijn kop liggende boot. ,,Wij vinden het altijd verschrikkelijk voor zo’n familie, maar het is nu eenmaal ons werk. Gelukkig komt dit niet veel voor.”

Het is nog onduidelijk hoe laat de berging van het schip vrijdag plaatsvindt. Voorkeur van de bergers heeft het omdraaien van de boot. In dat geval kan het schip leeggepompt en vervolgens weggesleept worden. Als draaien niet mogelijk is, gaan de bergers de boot optillen. In dat geval wordt het schip op een ponton gelegd en afgevoerd. Het scheepvaartverkeer kan er ondanks de berging wel gewoon langs. De Landtong Rozenburg is halverwege afgesloten voor automobilisten.

Het vaartuig was geladen met anodeblokken, zegt de woordvoerder van de Veiligheidsregio. Die worden volgens hem gebruikt in de industrie. ,,Het is een soort samengeperst koolstof.” De lading vormt geen gevaar voor de natuur.

Volledig scherm De berging van het schip is nog steeds bezig. © AD

Vermiste stuurman

,,De geredde persoon verkeert in redelijk goede gezondheid’’, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Het gaat om de kapitein. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, nadat hij had verklaard dat er een tweede persoon op het schip aanwezig was.

Op het moment dat het schip kapseisde, was er toevallig een schip van het duik- en bergingsbedrijf W. Smit uit de Rotterdamse Waalhaven in de buurt. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het zoeken in gezonken schepen en heeft de drie duikteams van de brandweer geholpen bij de zoektocht. Ook is onder andere een drone gebruikt. ,,Op het schip hebben we onder andere op de romp geklopt’’, vertelt de woordvoerder. ,,We hoopten geluidssignalen te ontvangen van de vermiste persoon, maar we hebben helaas niets gehoord.’’

Het bergingsbedrijf zorgde ervoor dat het schip niet midden in de Nieuwe Waterweg zonk, uit de vaarweg werd gehaald en nu op een ondiepe plek naast de Landtong Rozenburg op zijn plek ligt. Hij verwacht niet dat de vermiste man nog in het schip ligt. ,,Duikers hebben alles gecheckt, al was het natuurlijk wel donker.”

Urk

De opvarenden van het schip komen uit Urk. Burgemeester Cees van den Bos van Urk zegt dat de schrik hem om het hart sloeg toen hij het nieuws vernam. ‘We hopen en bidden om een goede afloop’, schrijft hij op Twitter.

