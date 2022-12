Kantoorgebouw laat 1600 zonnepanelen plaatsen: hele bedrijf binnenkort op groene stroom

Geen geld thuis voor een kerstca­deau­tje? De Wensboom laat dromen toch in vervulling gaan

Het is een prachtinitiatief in Prins-Alexander: de Wensboom die jaarlijks wordt neergezet in Alexander Shopping Center. Kinderen uit een gezin met een smalle beurs mogen daar een kaartje inhangen met een verzoek voor ’n cadeautje, dat dan door mensen met meer budget kan worden ingewilligd. Zeker in tijd van crisis een meer dan welkome actie.

16 december