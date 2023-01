Kankeratlas toont schokkende cijfers: tot twee keer vaker asbestkanker vastgesteld in regio Rijnmond

met video Speciale huiskamer voor jonge kankerpa­tiën­ten in het ziekenhuis: ‘Ik dacht dat ik de enige was’

Jonge kankerpatiënten hebben sinds dit jaar hun eigen loungeplek in het Erasmus MC. Hier ontsnappen ze aan witte jassen in sfeerloze wachtkamers, komen ze tot rust en ontmoeten ze lotgenoten van hun leeftijd. ,,Het voelt als een oase in het ziekenhuis. Alsof je een stukje rust binnenstapt.”

30 december