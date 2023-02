Kan het deze zomer dan eindelijk, bijna vanuit metro de zee induiken bij Hoek van Holland?

Volgens wethouder Vincent Karremans zijn er positieve ontwikkelingen. In een brief aan de gemeenteraad van Rotterdam schrijft hij maandag dat het de verwachting is dat de metro ‘ruim voor aanvang van het komend zomerseizoen passagiers naar het strand kan vervoeren’. Volgens de wethouder zijn er recent belangrijke hindernissen genomen. Zo heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een positieve verklaring over de veiligheid afgegeven.

Twee weken testritten zonder passagiers

Half april

Een metro naar zee is belangrijk voor de badplaats, stelt Van Woensel. ,,In het zomerseizoen ligt op drukke dagen het strand vol, maar wij hopen juist het momentum te krijgen in het voor- en naseizoen. Dat mensen op de metro stappen en even een bakkie komen doen.”

In zijn eerdere voortgangsbrief weet Karremans de vertraging aan ‘restpunten’ die nog opgelost moesten worden. In vergaderstukken van de MRDH, die volgende week donderdag over het metroproject vergadert, staat dat het de ambitie is om het metrotracé ‘in april-juni’ in gebruik te nemen voor ritten met passagiers. De ‘restpunten’ zijn met name van toepassing op het al in gebruik genomen metrospoor tussen Schiedam en Hoek van Holland Haven, ook wel de Hoekse Lijn genaamd, zo valt te lezen. Volgens de MRDH gaan de restpunten met name over spoorbeveiliging en dient een ‘specifiek terugkerende storing’ nog opgelost te worden.