Kamer eist opheldering over veiligheid asielcentra ‘Staatssecretaris Harbers is de controle kwijt’

Staatssecretaris Mark Harbers (Asiel, VVD) is de controle over de veiligheid in asielcentra kwijt. Dat zegt de PvdA in reactie op het nieuws dat in het detentiecentrum in Rotterdam personeel is mishandeld. Ook regeringspartijen CDA, D66 en VVD zijn geschokt.