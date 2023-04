Kajuit varend muziekpodium ‘Lorin’ in Rotterdam-Zuid brandt uit

De jeugd als stabiele basis: waarom Excelsior Maassluis na vertrek Corneille nu al Jacobs door­schuift

Mocht het bij Excelsior Maassluis misgaan, kan de club altijd terugvallen op een stabiel vangnet. Dat blijkt nu de tweededivisionist in nood is. Na het tussentijds vertrek van Dogan Corneille schuift het bestuur jeugdtrainer Steye Jacobs vast door. Dit is het verhaal van een amateurvoetbalclub die zijn identiteit niet verloochent. ,,Wij doen niet mee met het grote geld.”