Kaj Gorgels op Ibiza bezocht door Special Forces VIPS-staflid en Danique Bossers op de lange lat in Oostenrijk

Special Forces VIPS-kandidaat Kaj Gorgels werd bij zijn huis op Ibiza bezocht door staflid Sander. In tegenstelling tot in het programma, lijkt het staflid hier wél te kunnen lachen. ‘Of je effe heel snel in de voorligsteun wilt en maar te tetteren dat ik anders effe door de modderbak heen mag gaan kruipen. Dat kut programma is toch allang afgelopen!? Nee hoor, was gezellig, hij kan lachen gelukkig.’