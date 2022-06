‘Jullie doen online alles voor de clicks, schande!’ Maar is dat wel zo?

Politie zoekt roekeloze automobi­list die inhaalt over vlucht­strook en zijn auto midden op A15 stopt

De politie is op zoek naar een wegpiraat in een zwarte Volvo, die zondagmiddag op de A15 een levensgevaarlijke inhaalactie uithaalde. De bestuurder haalde allereerst op hoge snelheid een witte vrachtwagen in via de vluchtstrook en besloot vervolgens om midden op de snelweg uit het niets vol te remmen, met alle gevolgen van dien.

