Jules Deelder krijgt eigen plein aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam

Hoewel er in het verleden ook al geluiden waren om in de buurt van het Sparta-stadion een straat of plein naar de in 2019 overleden schrijver en dichter te vernoemen, is toch gekozen voor een plek dicht bij z'n oude woonhuis. ,,Dat is op verzoek van zijn weduwe en dochter”, zegt Jantje Steenhuis, stadsarchivaris en voorzitter van de Commissie van advies inzake straatnamen en gedenktekens. ,,Dat geldt ook voor de naam. Het J.A. Deelderplein dus, zoals hij op zijn boeken staat vermeld. Het klinkt ook gewoon mooi.”