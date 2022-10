Judith Bokhove (GroenLinks) wil verbod op WK-schermen: ‘Hoe kun je nu nog je feestje vieren?’

Hier komt de goedheilig­man dit jaar aan in Rotterdam

Het voelt nog ver weg, maar over iets meer dan een maand meert Sinterklaas met zijn boot alweer aan in Rotterdam. De vraag is alleen: waar kunnen we hem dit jaar verwachten? Net zoals alle andere jaren komt de Sint traditiegetrouw aan langs de kade van Willemsplein. Op 12 november om precies te zijn.

11 oktober