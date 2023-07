Joyce en Joyce stonden 1,5 uur in de rij voor een bubble tea van deze nieuwe hotspot

UPDATE Hond gered uit Nieuwe Maas en herenigd met baasje: ‘Dachten eerst dat het een zeehond was’

Even leek het op ‘gewoon’ een zeehond in de Nieuwe Maas. Maar zeehonden hebben geen staart en dat had dit dier wél. Na een paar keer goed kijken bleek het dan ook geen zeehond te zijn, maar een hond in nood. Watertaxi schipper Peter Visser was in de buurt en kon het dier snel redden. ,,De hond leeft en we gaan weer vrolijk verder.”