Joy (17) werd met haar team ‘debater van de Benelux’: ‘Ik ben vooral goed in het slotbetoog’

ik zeg je Juan (17) fietst elke dag 50 minuten naar school: ‘Heerlijk, ik zie het als een moment voor mezelf’

Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. De uit Nieuwerkerk aan den IJssel afkomstige Juan Poppeliers fietst en roeit zich de blubber. „Over twintig jaar woon en werk ik in Rotterdam of New York.”

23 december