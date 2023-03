JOVD: ‘Waarom behandelt de gemeente Rotterdam studenten onterecht anders dan andere inwoners?’

De huidige generatie studenten kreeg geen studiebeurs en zal ook geen fatsoenlijk tegemoetkoming krijgen voor het feit dat de volgende generatie wél een studiebeurs krijgt. Over de opgebouwde schuld moeten de studenten tot hun grote teleurstelling zelfs rente betalen. De gemeente Rotterdam maakt het de Rotterdamse studenten niet makkelijker op door deze groep studenten ook nog uit te sluiten van de energietoeslag.

De energiekosten van alle huishoudens stegen de afgelopen jaren, zo ook die van uitwonende studenten in Rotterdam. De gemiddelde stijging lag ronde de 100 euro per maand. Naast de energiekosten zijn ook de huurprijzen van hun kamer en andere kosten van algemene levensonderhoud voor de studenten gestegen. Toch hebben zij - in tegenstelling tot de ‘gewone’ Rotterdammers - geen recht op energietoeslag. De gemeente Rotterdam betoogt dat zij dit doen op advies van de ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De rechtbank Gelderland oordeelde in augustus 2022 dat het uitsluiten van alle studenten onterecht is. Nijmegen en diverse andere gemeenten hebben hierop hun beleid aangepast en studenten uit die steden hebben nu wel recht op een energietoeslag.

Bijna 500 studenten hebben bezwaar aangetekend

De rechtbank Amsterdam kwam op 14 februari tot hetzelfde oordeel als de rechtbank Gelderland in augustus 2022. Je zou toch zeggen dat dat Rotterdam na uitspraak van twee verschillende rechtbanken haar beleid aanpast. Zeker omdat de Raad van State pas ook nog een advies publiceerde waarin ze het beleid van gemeenten als Rotterdam kraakt. Echter, Rotterdam heeft dit tot op heden niet gedaan. In Rotterdam zijn er daarom inmiddels bijna 500 studenten die bezwaar hebben aangetekend.

Volgens studenten is dit een ongelijke behande­ling met niet-studenten en is het proces een enorme rompslomp

Studenten in Rotterdam hebben wel recht op bijzondere bijstand. Bij het aanvragen van deze bijzondere regeling gaat de gemeente Rotterdam er vanuit dat iedereen het maximale bedrag heeft geleend bij DUO. Daarnaast past de gemeente nog enkele andere fictieve berekeningen toe om tot één bedrag te komen waarop de uitwonende student recht heeft. Om van deze regeling gebruik te maken moeten studenten - in tegenstelling tot niet-studenten - wel extra bewijsmiddelen opsturen. Volgens studenten is dit een ongelijke behandeling met niet-studenten en is het proces een enorme rompslomp. Daarnaast is de bijzondere bijstand bij lange na niet even hoog als de energietoeslag van 1300 euro die niet-studenten krijgen.

De gemeente Rotterdam zegt dat er geen budget is om aan alle studenten een energietoeslag uit te keren. Dit is vreemd, want andere gemeenten lukt het wel om de energietoeslag aan uitwonende studenten uit te keren terwijl ook zij geen extra geld van de rijksoverheid hebben gekregen. Rotterdam ziet de studenten dus gewoon niet als prioriteit, terwijl de Algemene Bezwaarschriftencommissie Rotterdam aangeeft dat er geen rechtvaardiging is voor het uitsluiten van de uitwonende studenten.

Sroer Ali is student aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van de JOVD Rijnmond, de jongerenbeweging van de VVD.

