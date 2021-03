Journalist aangevallen en getrapt door kerkganger Mieraskerk, 700 mensen komen af op dienst

Zo’n zevenhonderd kerkgangers kwamen zondagmorgen af op de dienst in de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel, na een uitnodiging aan alle leden om de erediensten bij te wonen . Daarbij werd een journalist van Rijnmond door een van hen aangevallen en getrapt.

Het Krimpense stadsbestuur riep vrijdag kerkgangers nog op niet in grote groepen samen te komen en kerkdiensten digitaal te volgen. ,,Neem uw verantwoordelijkheid, alstublieft’’, staat in een brief aan alle leden en besturen van Krimpense kerken. Ook wordt gewezen op de stijging in het aantal besmettingen.

Toch stroomde zondagmorgen om half tien de kerk van De Oud Gereformeerde Gemeente vol met honderden bezoekers. Niet alle kerkgangers zitten erop te wachten om te praten met de pers. Voor de ingang wordt een journalist van RTV Rijnmond van achteren zijwaarts in zijn buik getrapt door een van hen. Hij is van plan om aangifte te doen.

Na het incident kwam de hulpkoster zijn excuses aanbieden. ,,Na afloop van de dienst gaan we het bespreken in de kerkenraad wat te doen. Het doet ons veel verdriet.’’ Een 43-jarige man is inmiddels aangehouden voor het slaan en schoppen van de journalist.

Oproep van God

Een paar kerkgangers willen wel toelichten waarom zij in grote samenkomsten naar de kerk blijven komen. ,,Het is de oproep van God om in zijn huis te komen om zijn stem te horen’’, zegt een 45-jarige man die met zijn gezin naar de dienst komt. ,,Dat is belangrijker dan de regels van de regering. Voor ons als christen is het een deel van onze identiteit.’’

,,Het is zo belangrijk om juist nu naar de kerk te gaan’’, legt een jong stel uit. ,,Nu met corona is het nog belangrijker om tot god te bidden dan in tijden dat alles goed gaat.’’ Lichtvoetig was de beslissing voor hen niet. ,,Als er besmettingen komen, blijven we thuis’’, zegt de 20-jarige jongen.

Vrijheid van godsdienst

Toch is de grote opkomst niet tegen de regels. Vanwege de vrijheid van godsdienst geldt geen maximum voor het aantal personen in een kerk. Wel is er een advies: om samenkomsten te beperken tot maximaal dertig mensen en diensten zoveel mogelijk digitaal te laten plaatsvinden. En de stap van de Sionkerk op Urk om coronamaatregelen deels te laten varen en de kerk te laten vollopen, kon rekenen op veel verontwaardiging.

Ook uit de lokale politiek in Krimpen klonk gemor en werd beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van de kerk. De predikant was niet bereikbaar voor commentaar.

,,De diensten in de kerk zijn we blijven doen’’, aldus de hulpkoster van de kerk. De afgelopen weken met zo'n driehonderd leden. ,,De afgelopen tijd zagen we dat er ruimte was om met meer te komen.’’ Vandaar nu de uitnodiging aan de hele gemeenschap.

Volledig scherm Na het incident met de journalist kwam de hulpkoster zijn excuses aanbieden. ,,Het doet ons veel verdriet.'' © Jan Kok | Boomerang Fotografie

Ramen open

Hij benadrukt dat er in de kerk 1,5 meter afstand gehouden wordt. In de kerk is normaal gesproken plek voor 1300 mensen. Op de site wordt van tevoren gevraagd onderling afstand te houden en warme kleren aan te trekken ,omdat ramen open zullen staan voor ventilatie.

De Mieraskerk is niet onomstreden. Zo ontstond veel ophef na homo-onvriendelijke uitspraken van de predikant. Ook leidden de bezoekersaantallen al eerder tot commotie, toen tweehonderd bezoekers de zondagochtenddienst bezochten.

